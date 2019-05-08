МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. РЖД с 13 мая проведут road show зеленых еврооблигаций, номинированных в евро, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

По его словам, встречи с инвесторами пройдут в Лондоне, Франкфурте, Амстердаме и Мюнхене, и завершатся 15 мая.

Срок обращения евробондов может составить семь-десять лет. Организаторами выступят J.P. Morgan, UniCredit и "ВТБ Капитал".

Первый заместитель генерального директора компании Вадим Михайлов в апреле говорил, что РЖД в ближайшие три-четыре месяца планируют разместить пилотный выпуск зеленых облигаций, средства от которых пойдут на экологичные инвестиционные проекты.