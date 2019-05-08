МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Банк развития Белоруссии открыл книгу заявок на трехлетние еврооблигации, номинированные в белорусских рублях, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, объем размещения ожидается в размере не менее 210 миллионов белорусских рублей (около 100 миллионов долларов). Ориентир доходности составляет 12% годовых. Организаторами выступают Citi и Raiffeisen Bank International.

В конце апреля Банк развития Белоруссии разместил дебютные еврооблигации объемом 500 миллионов долларов с доходностью в размере 6,75% годовых. По 33% выпуска купили инвесторы из США и Великобритании, 26% — из континентальной Европы, ещё 8% — из Азии и других стран. Всего в размещении участвовали около 100 инвесторов. Пиковый спрос достигал 1,55 миллиарда долларов, сообщал агентству Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка, который выступил одним из организаторов размещения.