МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Кассовое исполнение по реализации нацпроектов в РФ с начала 2019 года составило 400 миллиардов рублей, что составляет 24% от утвержденного плана на текущий год, сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию.

"Кассовое исполнение составило более 400 миллиардов рублей, это примерно 24% от утвержденного на текущий год плана. Это несколько меньше, чем в целом по федеральному бюджету, но темпы здесь наращиваются, и в ближайший месяц мы увеличим существенно кассовое исполнение", — сказал он.

По данным Силуанова, бюджетные лимиты, то есть права на использование средств, доведены до исполнителей в объеме 1,6 триллиона рублей, что составляет 94% от общего объема предусмотренных на текущий год ассигнований на реализацию нацпроектов. Из этих средств заключено контрактов на сумму почти 1,4 триллиона рублей, то есть 84% от доведенных лимитов, добавил Силуанов.

"Оставшиеся непринятыми — 263 миллиарда рублей бюджетных обязательств. В значительной мере это связано с отставанием заключения госконтрактов, в том числе по причине длительности соответствующих закупочных процедур. Буквально на днях мы приняли изменения в законодательство о госзакупках, призванные решить эти вопросы", — отметил он.

По словам Силуанова, более трети расходов на нацпроекты — это межбюджетные трансферты регионам РФ. Их общий объем составляет 590 миллиардов рублей. заключены соглашения практически на всю сумму — 98%, остальные будут подписаны до 20 мая.

Силуанов напомнил, что общий объем финансирования нацпроектов до 2024 года составляет 25,7 триллиона рублей, более половины из которых — средства федерального бюджета.