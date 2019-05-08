МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Юникредит банка" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первый квартал 2019 года составила 1,03 миллиарда рублей, что в 7,8 раза меньше показателя предыдущего года, следует из отчета кредитной организации.

Прибыль до налогообложения составила 1,86 миллиарда рублей, сократившись в 5,2 раза. Операционные расходы банка увеличились на 19,6%, до 4,76 миллиарда рублей. Комиссионные доходы банка составили 3,02 миллиарда рублей, увеличившись на 27,8%, комиссионные расходы выросли на 35,2% — до 948,2 миллиона рублей.

Процентные доходы банка увеличились на 13,5% — до 21,58 миллиарда рублей, процентные расходы — на 22,5%, до 12,24 миллиарда рублей. Чистые процентные доходы составили 9,34 миллиарда рублей, показав рост на 3,5%.

"Юникредит банк" работает в России с 1989 года. Он принадлежит группе UniCredit и является крупнейшим российским банком с иностранным участием. По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 марта занимал 10-е место в банковской системе РФ.