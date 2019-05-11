МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы 14 мая проведут парламентские слушания, в ходе которых обсудят с представителями банковского сообщества вопрос снижения ипотечной ставки до 8%, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Есть поручение нашего президента Владимира Владимировича Путина по итогам его послания Федеральному Собранию – проработать вопрос снижения процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и менее. На следующей неделе комитет по финансовому рынку проведет парламентские слушания, куда мы пригласили представителей Центрального Банка РФ, банковского сообщества, экспертов, где обсудим меры, необходимые для того, чтобы банковские ставки по ипотеке были снижены, а возможность купить собственное жилье появилась у еще большего количества наших граждан", — сказал Володин журналистам, уточнив, что слушания планируется провести 14 мая.

Политик подчеркнул, что затягивать с реализацией этой меры нельзя, так как люди ждут этого решения.

Володин также отметил, что "кроме снижения процентных ставок также необходимы меры адресной социальной поддержки и субсидирования отдельных групп граждан".

Он напомнил, что уже вступил в силу закон об "ипотечных каникулах", который защищает людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, от потери своего единственного жилья. "Готовится к рассмотрению законопроект, который позволит многодетным семьям, где родился третий или последующие дети, получить дополнительно компенсацию в 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Мы рассмотрим его в приоритетном порядке, чтобы эти средства могли получить те семьи, где в 2019 году уже родились дети", — добавил он.

"О том, какие дополнительные меры адресной социальной поддержки возможны и какие законодательные решения для этого необходимы, депутаты также обсудят в ходе парламентских слушаний", — заключил Володин.