МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Банк России в прошлом 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные регулятора.

Отмечается, что в прошлом году в обращении в стране находилось мелочи на общую сумму в 6,6 млрд рублей.

В обращении были монеты достоинством в одну копейку на сумму в 72,8 млн рублей.



Пятикопеечные монеты — на 288,5 млн рублей.



Монеты номиналом в 10 копеек составляли сумму чуть более 2,5 млрд рублей.



50 копеек — около 3,6 млрд рублей.

Как пояснили изданию в пресс-службе Центрального банка, этих монет в настоящее время достаточно для обеспечения наличных платежей в стране. Также в ЦБ РФ отметили, что часть монет остается на руках у населения и не возвращается в оборот.

"В связи с этим Банк России рекомендует кредитным организациям проводить работу с клиентами по сдаче монет в кассы кредитных организаций, что будет способствовать их возврату в оборот", — отмечается комментарии ЦБ.