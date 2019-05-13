МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Альфа-банк завершил процедуру присоединения санируемого "Балтийского банка", сообщает кредитная организация в среду.

Совет директоров Альфа-банка в январе решил присоединить санируемый им "Балтийский банк". Банк России летом 2014 года сообщил о начале процедуры финансового оздоровления "Балтийского банка", входящего в сотню крупнейших в РФ. АСВ по итогам конкурсного отбора выбрало в качестве инвестора по оздоровлению Альфа-банк.

"АО "Альфа-банк" успешно завершило юридические процедуры по присоединению к нему ПАО "Балтийский банк". Присоединение состоялось в соответствии с утвержденным планом финансового оздоровления ПАО "Балтийский банк", — говорится в сообщении.

В ходе майских праздников банк провел работы по интеграции базы клиентов и IT-инфраструктуры. Клиентам "Балтийского банка" после присоединения не придется перезаключать действующие договоры, отмечает Альфа-банк в своем релизе.

"В процессе финансового оздоровления "Балтийского банка" нам удалось сохранить значительную часть клиентской базы "Балтийского банка" во всех сегментах. Мы позитивно оцениваем результаты этой работы, которая обеспечила синергетический эффект в рамках Альфа-банка и открыла новые возможности для наших текущих и новых клиентов", —приводятся в сообщении слова председателя правления Альфа-банка Андрея Соколова.

"Балтийский банк", по данным БИР Аналитик, на 1 апреля занимал 75 место по размеру активов среди банков РФ с объемом в размере 78,4 миллиарда рублей.