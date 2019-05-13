МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Прибыль российского банковского сектора в начале 2019 года обновила исторический рекорд. В частности, в январе банковский сектор заработал 264 миллиарда рублей, что стало историческим рекордом по объему месячной прибыли. Предыдущий рекорд был зафиксирован в апреле 2017 года (215 миллиардов рублей). В феврале и марте 2019 года суммарная прибыль российских банков немного снизилась и составила 180 и 142 миллиарда рублей соответственно. При этом февральская прибыль занимает четвертое место в истории российского банковского сектора, а мартовская – 9-е место, то есть результаты этих двух месяцев также можно признать очень хорошими.

На фоне высокой месячной прибыли квартальный объем прибыли также оказался исторически рекордным. Суммарная прибыль за первые три месяца 2019 года составила 587 миллиардов рублей, тогда как в рекордном третьем квартале 2018 года банки заработали 434 миллиарда рублей. Также стоит отметить, что прибыль начала 2019 года оказалась почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Правда, справедливости ради стоит отметить, что сильно обольщаться этими цифрами не стоит. Столь высокая прибыльность банковского сектора в 2019 году связана с переходом на новые стандарты бухгалтерского учета, которые привели к переоценке некоторых активов и как следствие к росту прибыли. При этом влияние новых стандартов является разовым событием, и в среднесрочной перспективе вряд ли прибыльность будет такой же высокой. По мнению экспертов РИА Рейтинг, объем прибыли в ближайшие месяцы будет на уровне марта или немного ниже, таким образом, результат второго квартала будет ощутимо скромнее.

В целом же за последние 12 месяцев (с 1 апреля 2018 года по 1 апреля 2019 года) суммарная прибыль банков составила 1,58 триллиона рублей, что почти в 2 раза больше результата аналогичного периода на 1 апреля 2018 года. Также стоит отметить, что в 2019 году был установлен исторический рекорд на скользящем 12 месячном отрезке, так, на 1 марта суммарный объем прибыли банковского сектора составил 1,61 триллиона рублей. Таким образом, в первом квартале было обновлено сразу три исторических рекорда по прибыли – месячной, квартальной, и на скользящем 12 месячном отрезке.

Рентабельность активов за последние 12 месяцев выросла также значительно. На 1 апреля 2019 года рентабельность активов (за 12 месяцев) российской банковской системе составила 1,77% против 0,98% на 1 апреля прошлого года. Стоит отметить, что текущий уровень рентабельности не является рекордным. Так, в наиболее удачные для российских банков годы средняя рентабельность активов была на уровне – 2,5-3%.

ПРИБЫЛЬНЫХ БАНКОВ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ "Прайм" провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 апреля 2019 года, по которым опубликована отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ.

Доля прибыльных банков из двухсот крупнейших по объему активов в первом квартале немного выросла. Из представленных в рейтинге банков прибыль за 12 месяцев получили 164 банка, или 82% от общего числа. Для сравнения, в рейтинге на 1 апреля 2018 и 2017 годов прибыльных банков было 79% и 73% соответственно. Таким образом, доля прибыльных банков в ТОП-200 по объему активов достаточно быстро приближается к рекордным уровням. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что по итогам всего 2019 года прибыльных банков станет еще немного больше, а доля прибыльных банков составит порядка 84-87%.

Среди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру активов и разделенных по 50 банков, доля прибыльных колебалась в пределах 14 процентных пунктов (от 74% до 88%). Наименьшей долей прибыльных кредитных организаций характеризовались банки, расположившиеся с 151 по 200 место, тогда как наибольшей долей характеризовалась группа банков с 101 по 150 места по размеру активов. В свою очередь из двух оставшихся банковских групп, у банков из ТОП-50 по размеру активов и с 51 по 100 места, доля прибыльных банков была примерно одинаковой – 84% и 82% соответственно. Таким образом, среди ТОП-150 банков доля прибыльных кредитных организаций находится на уровне 85%, а несколько ухудшают общую статистику небольшие банки.

Наиболее прибыльным в абсолютном выражении банком стал Сбербанк, финансовый результат до налогообложения у этого банка на скользящем отрезке в 12 месяцев составила 1,02 триллиона рублей. По отношению к результату на 1 апреля 2018 года прибыль лидера банковского сектора увеличилась на 133 миллиарда рублей, или на 15%. Основными источниками роста на скользящем отрезке стали: рост комиссионных доходов и доходов от участия в дочерних и зависимых обществах. Стоит отметить, что результат Сбербанка лишь немногим уступает суммарному объему прибыли других прибыльных банков рейтинга, который составил 1,09 триллиона рублей.

Вторым в рейтинге по объему прибыли стал Банк ВТБ, который за последние 12 месяцев заработал 303 миллиарда рублей. Относительно предыдущих 12 месяцев прибыль данного банка выросла в 2,8 раза. Значительные темпы прироста прибыли связаны с объединением в рамках Группы ВТБ в начале 2018 года.

Альфа-банк стал третьим по размеру прибыли в рейтинге с финансовым результатом в 168 миллиардов рублей. Для сравнения, прибыль Альфа-банка на 1 апреля 2018 года составляла 77 миллиардов рублей. Стоит отметить, что суммарно первая тройка банков заработала более 1,5 триллиона рублей, что составляет 73% от прибыли до налогообложения всех прибыльных российских банков за последние 12 месяцев.

На четвертом и пятом местах по абсолютному объему прибыли расположились Московский кредитный банк и Промсвязьбанк, однако объем их прибыли за 12 месяцев уже значительно меньше, чем у лидеров. Так, финансовый результат МКБ по состоянию на 1 апреля составил 48 миллиардов рублей, а Промсвязьбанка – 46 миллиардов рублей. В целом же в рейтинге присутствуют 22 кредитные организации, прибыль до налогообложения которых превысила 10 миллиардов рублей. Для сравнения, на 1 апреля 2018 года лишь 13 банков смогли заработать более 10 миллиардов рублей. В текущем рейтинге прибыль в 1 миллиард рублей получили 88 банков, против 72 на 1 апреля прошлого года.

МЕДИАННАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ УВЕРЕННО РАСТЕТ

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков из рейтинга на 1 апреля 2019 года составила 1,65%. Для сравнения, на аналогичную дату в 2018 году медианная рентабельность банков ТОП-200 банков составляла 1,22%, а на 1 апреля 2017 года – 1,06%. По мнению экспертов РИА Рейтинг, рост медианной рентабельности свидетельствует, что не только крупным банкам удается показывать хороший результат, но и средним и небольшим банкам тоже.

При этом средняя рентабельность оказалась намного выше медианной. На последнюю отчетную дату у ТОП-200 банков средняя рентабельность составляла 2,2%, то есть на 33% больше, чем медианная рентабельность. Текущий уровень средней рентабельности можно признать достаточно неплохим, а если исключить результат нескольких самых убыточных банков на санации, то средняя рентабельность будет выше 2,5%.

Из представленных в рейтинге двухсот банков на 1 апреля 2019 года, по сравнению результатом на аналогичную дату 2018 года, приростом рентабельности характеризовалось 95 банков, то есть примерно половина. При этом у лидеров динамика была заметно лучше. Среди пятидесяти самых рентабельных банков в текущем рейтинге 36 характеризовались ростом рентабельности или 72%, а в ТОП-100 – 65 кредитных организаций показали рост рентабельности. Таким образом, рентабельность растет в первую очередь у банков, у которых она и так высокая.

ЧАСТНЫЕ БАНКИ ОКАЗАЛИСЬ САМЫМИ РЕНТАБЕЛЬНЫМИ

Частные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банки с контрольным иностранным участием) характеризуются наибольшей рентабельностью активов по состоянию на 1 апреля 2019 года. Рентабельность активов у частных банков, представленных в данном рейтинге, составила 2,5%, против 2,4% у иностранных банков и 2,1% у государственных банков. Для сравнения, на 1 апреля 2018 года рентабельность активов иностранных банков из рейтинга составляла 2,5%, частных – 1,5%, а у государственных банков – 0,8%. Таким образом, частные банки в первом квартале смогли опередить иностранные и прервали доминирование этого типа банков как наиболее рентабельных в последнее время. Также за последние 12 месяцев государственные банки стремительно нарастили прибыль (точнее многие сократили убыток) и как следствие вплотную приблизиться к конкурентам. В целом же результат всех трех типов банков был очень близок, что может свидетельствовать о хорошем уровне конкуренции в банковском секторе.

Лидером рейтинга по рентабельности активов стал Социнвестбанк, рентабельность активов которого на 1 апреля 2019 года составила 53%. Стоит отметить, что значительную часть 2018 года этот банк был убыточным, а всю прибыль получил в конце года. При этом рост прибыли наблюдался на фоне снижения двух статей баланса: межбанковского кредитования и процентов к уплате. По мнению экспертов РИА Рейтинг, это может свидетельствовать об их списании в пользу банка со стороны санатора.

Второй в рейтинге по рентабельности активов стала НКО Яндекс.Деньги (дочерняя структура Сбербанка), рентабельность у которой составила 21%. Также высокую рентабельность продемонстрировали: КИВИ Банк и Курскпромбанк, которые заняли 3-е, 4-е места по рентабельности активов (13% и 11% соответственно). Замыкает пятерку по рентабельности активов банк "Держава", у которого отношение прибыли к активам составляет 10%. Следующая пятерка кредитных организаций в рейтинге характеризовалась рентабельностью активов в диапазоне от 9,8% до 7,8%, а в целом рентабельность более 5% была у 20 кредитных организаций.

С другой стороны, наиболее слабую рентабельность активов по состоянию на 1 апреля из ТОП-200 по объему активов продемонстрировал МИнБанк, рентабельность активов которого составила —16%. Второе место с конца по рентабельности активов занял Банк "Траст", с результатом на уровне —15%. Замыкает тройку банков с низким показателем рентабельности активов Москоммерцбанк с результатом —6,9%. Таким образом, два из трех самых нерентабельных банков из ТОП-200 по объему активов – это банки находящиеся на санации. На четвертом и пятом местах среди банков со слабым результатом по рентабельности расположились банк "Международный финансовый клуб" и РГС Банк, рентабельность активов которых составила —5,7%, —4,6% соответственно.

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, 2019 год будет благоприятным для банковского сектора, и объем прибыли по итогам года значительно опередит результат 2018 года. Рост прибыли будет обусловлен снижением процентных ставок в экономике, и в первую очередь, ставок привлечения банками средств клиентов, а также ростом кредитования. По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2019 года банковскому сектору удастся показать рентабельности активов на уровне 1,7-1,8%.