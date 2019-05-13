МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Амурской области назначил на 27 мая предварительные слушания по иску представляющей интересы Baring Vostok кипрской компании Evison Holdings Limited, мажоритарного акционера банка "Восточный", в котором она требует созвать внеочередное собрание акционеров банка, следует из опубликованного определения суда.

Иск о понуждении созвать внеочередное собрание акционеров и об утверждении списка кандидатур для избрания в совет директоров поступил в арбитраж 7 мая. Ответчиком в нем указан банк "Восточный". Другие подробности в материалах суда пока не приводятся.

Арбитраж Амурской области ранее назначил на 14 мая рассмотрение по существу иска компании Артема Аветисяна "Финвижн", требующей обязать Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года по приобретению истцом у ответчика 9,99% акций банка "Восточный".

Ранее суд по заявлению "Финвижн" в качестве обеспечительных мер наложил арест на 80,229 миллиарда обыкновенных акций ПАО "Восточный экспресс банк" (это соответствует 9,99% уставного капитала) из принадлежащего Evison пакета. При этом суд отказался принять вторую запрошенную истцом обеспечительную меру — в виде запрета руководству банка принимать решения и совершать любые иные действия по размещению дополнительного выпуска акций.

Колл-опцион был заключен в рамках слияния "Восточного" и "Юниаструм банка", принадлежавших Baring и Аветисяну с партнерами соответственно. Предполагалось, что после передачи 9,99% акций объединенного "Восточного" доля в нем Аветисяна и партнеров вырастет до 50% плюс одна акция. Однако Baring отказался исполнять опцион, объяснив это выявленной ЦБ "дырой" в капитале "Восточного", которую инвестфонд считает вызванной действиями бывших акционеров "Юниаструма".

Банк "Восточный" и его владельцы в феврале оказались в центре внимания после того, как были арестованы основатель фонда Baring Vostok американец Майкл Калви и еще пять человек в рамках уголовного дела о хищении у банка 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, цена которых была сильно завышена. Калви, в свою очередь, заявил в суде, что сделка была прозрачна, в доказательство этого предложил продать спорный пакет акций на рынке.

Дело было возбуждено по заявлению члена совета директоров банка Шерзода Юсупова. Калви, в свою очередь, заявил в суде через адвоката, что считает причиной своего задержания корпоративный конфликт с совладельцем "Восточного" Артемом Аветисяном. Об этом же заявила Baring Vostok. На данный момент Evison принадлежит 51,62% акций "Восточного", доля "Финвижн" — 32,02% уставного капитала.