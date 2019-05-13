КИЕВ, 13 мая — ПРАЙМ. Национальный банк Украины проиграл апелляцию по иску экс-совладельца Приватбанка Игоря Коломойского, намерен подать кассационную жалобу, сообщила в понедельник пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины намерен подать кассационную жалобу на решение судов, которыми отменено распоряжение НБУ о проведении инспекционной проверки в Приватбанке накануне его вывода с рынка. Тринадцатого мая 2019 года Шестой апелляционный административный суд отклонил апелляционную жалобу Национального банка на решение Окружного административного суда Киева от 2 марта 2018 года, которым был удовлетворен иск бывшего акционера Приватбанка кипрской компании Triantal Investments Ltd", — говорится в сообщении регулятора в Facebook.