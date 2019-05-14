МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Основной акционер банка "Восточный" — фонды Baring Vostok — пытается установить контроль над советом директоров кредитной организации, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, в промежутке между майскими праздниками они провели совет директоров, который должен был созвать внеочередное собрание акционеров по вопросу переизбрания совета директоров. До недавнего времени этот орган состоял из девяти человек — по четыре директора от каждой стороны и один независимый. Однако независимый директор Николай Варма сложил с себя полномочия.

Именно на это место Baring Vostok хотели назначить своего сотрудника либо иное аффилированное с фондами лицо, уточняет один из собеседников газеты. Однако второй крупный акционер банка — Артем Аветисян — проигнорировал совет директоров, и фондам не удалось собрать кворум, пишет издание.

В итоге Baring Vostok решили обратиться в Арбитражный суд Амурской области с требованием созвать внеочередное собрание акционеров. Официальный представитель фондов объяснил иск стремлением "обеспечить устойчивость банка и органов корпоративного управления".

Источник газеты, близкий к миноритарным акционерам "Восточного", утверждает, что намерение фондов заменить независимого директора в совете на аффилированное с ними лицо — нарушение акционерных соглашений. Собеседник, близкий к Baring Vostok, возражает, что в акционерных соглашениях нет требования об одном независимом директоре. Это было "джентельменским соглашением" сторон, утверждает он. "Акционерное соглашение регулирует принцип создания совета директоров. Вопрос созыва собрания акционеров не в компетенции акционерного соглашения", — сказал он изданию.

Банк "Восточный" и его владельцы в феврале оказались в центре внимания после того, как были арестованы основатель фонда Baring Vostok американец Майкл Калви и еще пять человек в рамках уголовного дела о хищении у банка 2,5 миллиарда рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, цена которых была сильно завышена. Калви, в свою очередь, заявил в суде, что сделка была прозрачна, в доказательство этого предложил продать спорный пакет акций на рынке.