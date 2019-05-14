МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф Банк" и "Тинькофф Страхование", по МСФО в первом квартале выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,2 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Совокупные активы группы за отчетный период выросли на 8,9% и достигли 408,9 миллиарда рублей. Общий объем кредитного портфеля по итогам первого квартала составил 279,7 миллиарда рублей, увеличившись на 19,2%. Объем кредитов за вычетом резервов увеличился на 21,5% — до 241,1 миллиарда рублей. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле с начала года снизилась до 8,1% с 9,4%. Объем средств на счетах клиентов вырос на 0,2% и достиг 281,4 миллиарда рублей.

Объем капитала TCS Group увеличился на 11,2% и составил 46,9 миллиарда рублей. При этом по состоянию на 31 марта коэффициент достаточности базового капитала первого уровня с начала года снизился на 0,9 процентного пункта — до 14%, коэффициент достаточности общего капитала также снизился на 0,9 процентного пункта — до 14%. Рентабельность капитала снизилась по сравнению с первым кварталом прошлого года до 64,4% с 68,5%.

Чистая маржа группы выросла на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,1 миллиарда рублей. Чистая процентная маржа сократилась до 21,5% с 25,5% в первом квартале прошлого года.

Совет директоров TCS Group согласно новой дивидендной политике сократил промежуточные дивиденды за первый квартал до 0,17 доллара за акцию или ГДР с 0,24 доллара на акцию за аналогичный период прошлого года; в результате общий объем выплат сократился на 29,2% — до 31 миллиона долларов, сообщается в материалах группы.

"Согласно новой дивидендной политике группы совет директоров одобрил вторую в 2019 году выплату промежуточных дивидендов за первый квартал в размере 0,17 доллара на одну акцию или ГДР (одна ГДР соответствует одной акции класса А) на общую сумму приблизительно 31 миллион долларов", — говорится в сообщении компании.

В соответствии с требованиями Лондонской фондовой биржи выплата дивидендов акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров группы на 24 мая 2019 года, состоится ориентировочно 28 мая 2019 года. Дата формирования списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, — 23 мая, указано в сообщении TCS Group. При этом, выплата дивидендов держателям ГДР группы согласно условиям депозитарного соглашения состоится приблизительно через 3—5 рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.

С 1 апреля 2019 года вступила в силу новая дивидендная политика группы, в рамках которой дивидендные выплаты сокращаются до 30% с 50% прибыли по МСФО.

TCS Group Holding PLC — онлайн-провайдер розничных финансовых услуг, в состав которого входят "Тинькофф Банк", виртуальный мобильный оператор "Тинькофф Мобайл", "Тинькофф Страхование", а также сеть центров разработки в крупнейших российских городах "Тинькофф Центр Разработки".