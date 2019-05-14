МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-апреле 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 293,4 миллиарда рублей, следует из отчетности крупнейшего российского банка.

В апреле банк заработал 75,2 миллиарда рублей чистой прибыли против 66,3 миллиарда рублей годом ранее.

Банк нарастил в указанный период вклады населения по РСБУ на 1,2% — до 13,2 триллиона рублей. Средства юрлиц — на 0,7%, до 7,03 триллиона рублей.

"Средства физических лиц за месяц увеличились на 359 миллиардов рублей, или на 2,8%, что позволило сократить привлечение более дорогих средств юридических лиц на 231 миллиард рублей, или на 3,2%", — говорится в сообщении банка.

Отмечается, что совокупный объем клиентских средств в апреле увеличился на 0,6% и превысил 20,2 триллиона рублей.

За перовые четыре месяца 2019 года банк также нарастил кредитование населения на 5,3%, бизнеса — снизил на 4,7%.

Объем кредитов населению на 1 мая 2019 вырос до 6,5 триллиона рублей с 6,17 триллиона на 1 января. Кредиты юридическим лицам сократились до 12,93 триллиона рублей с 13,57 триллиона рублей на начало года.

В апреле Сбербанк предоставил корпоративным клиентам кредиты на 850 миллиардов рублей, за четыре месяца – 3,3 триллиона рублей.

Физлицам за месяц выдано более 280 миллиардов рублей, с начала года – почти 1 триллион рублей. Портфель розничных кредитов в апреле увеличился на 1,7% и составил 6,5 триллиона рублей.