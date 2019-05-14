МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ не видит практического смысла в предложенном Минэкономразвития законопроекте о запрете госбанкам и ЦБ покупать частные финансовые организации, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.

Минэкономразвития ранее разработало проект поправок в закон "О защите конкуренции", который предусматривает запрет на приобретение ЦБ и госбанками частных финансовых организаций.

"В целом, конечно, мы все обеспокоены, что у нас доля госбанков в экономике, в банковской системе очень большая. Другое дело, что у нас основной способ увеличения доли госучастия — это УК ФКБС (Фонд консолидации банковского сектора — прим.), а там понятно, что наверное не предполагается изменение схемы. Честно говоря, не вижу практического смысла", — сказал Моисеев, отвечая на соответствующий вопрос.