МОСКВА, 14 мая – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I квартале 2019 года уменьшились на 2,3%, до 55 527,6 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов снизился (с 8,5% до 6,5%), как и доля резервов на возможные потери (с учетом корректировок) (с 8,8% до 8,6%), а удельный вес обязательств кредитных организаций увеличился (с 82,7% до 84,9%).

По состоянию на 01.04.2019 в Московском регионе действовали 240 кредитных организаций: 234 в Москве и 6 в Московской области (на 01.01.2019 – 245 кредитных организаций: 239 в Москве и 6 в Московской области).