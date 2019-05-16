МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Объем в вложений в долговые обязательства банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I квартале 2019 года снизился на 9,7%, до 5 655,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах в анализируемом периоде уменьшился с 11% до 10,2%. На динамику показателя в значительной степени повлияло увеличение отрицательной разницы от переоценки ценных бумаг, а также снижение вложений в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО. Портфель долевых ценных бумаг банков Московского региона на 1 апреля 2019 года составил 298 млрд рублей, уменьшившись по сравнению с началом 2019 года на 23,9%, что в большей степени было вызвано снижением вложений в долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости.



