МОСКВА, 16 мая – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов (денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I квартале 2019 года уменьшилась на 2,8%, до 3 414,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Сокращение произошло в первую очередь за счет снижения остатков на счетах денежных средств и драгоценных металлов. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе уменьшилась до 6,1% (7,3% годом ранее).



