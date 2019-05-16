МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Все завершившие процесс санации банки, кроме "Траста", вернули долги Банку России, остались только вложения ЦБ в их капитал, сообщил журналистам зампред Центробанка Василий Поздышев.

"Все остальные банки, находящиеся в периметре финансового оздоровления, закончившие период финансового оздоровления — Бинбанк, "Открытие", Промсвязьбанк, АТБ и все остальные их дочерние банки, кроме "Траста", вернули ЦБ все предоставленные ЦБ средства. Остались только вложения ЦБ в капитал (этих банков — ред.)", — сказал он.

В мае 2017 года был принят закон о создании Фонда консолидации банковского сектора, формируемого за счет средств Банка России для санации. Такая схема санации предполагает принимать меры по предупреждению банкротства и урегулированию обязательств санируемых банков, осуществлять инвестиции в их капитал, а затем после оздоровления продавать банки новому владельцу на проводимом ЦБ открытом аукционе.

Первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, стал "Открытие" — это произошло в конце августа 2017 года. Затем последовала череда санаций крупных банков – Бинбанк, Промсвязьбанк, "Траст", "Рост-банк", "Советский" и Азиатско-Тихоокеанский банк.