МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ рассчитывает получить около 750 миллиардов рублей с реализации непрофильных и проблемных активов санированных банков, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

По словам Поздышева, ЦБ стремится реализовать около 1 триллиона рублей непрофильных активов, что составляет примерно 40% от их общего объема. По итогам прошлого года из общего периметра в 2,4 триллиона рублей непрофильных активов было возвращено 220 миллиардов рублей. План ЦБ рассчитан на 5 лет, начиная с 2018 года.

"Дополнительно мы по нашему плану работы с банком непрофильных активов должны ещё вернуть около 500 миллиардов рублей с баланса самого "Траста" и около 250 миллиардов рублей с активов, которые остались на других балансах, но которые тоже входят в контур фонда непрофильных активов", — сказал Поздышев.