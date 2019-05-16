МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия оштрафовала банки Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG на 1,07 миллиарда евро за участие в картельном сговоре на валютном рынке, говорится в сообщении ведомства.

ЕК уточняет, что вынесла два решения — в первом штраф в размере 811 миллионов евро наложен на Barclays, The Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup и JPMorgan, а во втором — на 257,68 миллиона евро оштрафованы Barclays, RBS и MUFG Bank.

Еврокомиссия постановила, что банки создали два картеля на спотовом валютном рынке для работы с 11 валютами — евро, фунтом стерлингов, японской иеной, швейцарским франком, долларами США, Канады, Новой Зеландии и Австралии, а также кронами Дании, Швеции и Норвегии.

Расследование ЕК показало, что некоторые отдельные трейдеры на спотовом валютном рынке от лица вышеуказанных банков обменивались конфиденциальной информацией и торговыми планами и иногда координировали свои торговые стратегии через различные профессиональные онлайн-чаты.

"Компании и люди зависят от банков в обмене денег для проведения операций в зарубежных странах. Спотовые валютные операции — это один из крупнейших рынков в мире, его объемы составляют миллиарды евро каждый день. Сегодня мы оштрафовали Barclays, Royal Bank of Scotland, Citigroup, JPMorgan и MUFG Bank, и наши решения ясно показывают, что комиссия не допустит сговор в каком-либо секторе финансовых рынков. Поведение этих банков подрывало целостность сектора в ущерб европейской экономики и потребителей", — приводятся в сообщении слова еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.