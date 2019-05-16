С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая — ПРАЙМ. Банк России начал применение института "тайного покупателя" на финансовом рынке, сообщил журналистам в рамках Петербургского международного юридического форума руководитель службы ЦБ РФ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута.

Банк России с 1 января 2019 года получил полномочия проводить "контрольные закупки" по всему финансовому рынку. Как поясняли в ЦБ, подобные проверки позволяют не только предотвратить нарушение прав потребителей, но и дают возможность финансовым организациям стать более клиентоориентированными.

"Началось применение данного процесса. В ближайшее время будут какие-то результаты, о которых мы обязательно расскажем", — сказал он, отвечая на вопрос, заработал ли институт "тайного покупателя". "Пока в режиме "пилота" мы отрабатываем механизм, он довольно сложный. Не во всех округах, но процесс раскручивается. Он очень важен, мы про это много раз говорили. В том числе в приоритетах, естественно, и продажи ИСЖ, и электронный полис", — уточнил Мамута.

По его словам, "тайные покупатели" начали работать на всех рынках, где есть риски нарушения прав — в частности, на страховом и кредитном. "Нам важно направлять это на те виды отношений, где максимальные риски потребителя и максимальные риски злоупотребления их правами. Мы хотим проверить, насколько соблюдаются требования наших нормативных документов. "Мисселлинг", недоступность услуги может иметь негативное воздействие на восприятие потребителем", — пояснил глава службы.

"Мне кажется, это понимают и компании, поэтому ждем с их стороны встречного разумного позитивного поведения, и, может быть, нам не придется и меры применять. Мы были бы только рады этому", — заключил он.

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