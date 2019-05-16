МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ зарегистрировал программу облигаций в рамках Фабрики проектного финансирования (ФПФ) ВЭБа объемом 294 миллиарда рублей, первый выпуск облигаций планируется до конца 2019 года, сообщает госкорпорация в четверг.

"Банк России принял решение о государственной регистрации программы облигаций ООО "СОПФ ФПФ" (Группа "ВЭБ.РФ"), исполнение обязательств по которым обеспечивается залогом денежных требований и государственной гарантией Российской Федерации. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы облигаций: до 294 миллиардов рублей", — говорится в релизе.

Финансирование в рамках "фабрики" планируется предоставлять на срок до 20 лет на сумму от 3 миллиардов рублей. Госгарантия по облигационным займам была получена в декабре прошлого года, передает пресс-служба ВЭБа слова первого зампреда госкорпорации Николая Цехомского.

"До конца этого года совершим первый выпуск облигаций в рамках программы", — сказал Цехомский.

ВЭБ в феврале прошлого года объявил о запуске фабрики проектного финансирования. Предполагается, что в рамках этого нового инструмента долгосрочного инвестирования банки смогут разделить риски проектного финансирования с ВЭБом, что позволит удешевить заемные средства для компаний.