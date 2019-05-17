БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 мая — ПРАЙМ. Арбитражный суд Амурской области по иску компании бизнесмена Артема Аветисяна "Финвижн" обязал представляющую интересы Baring Vostok кипрскую компанию Evison Holdings Limited, мажоритарного акционера банка "Восточный", продать истцу 9,99% банка, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд удовлетворил иск "Финвижн", миноритарного акционера "Восточного", требовавшего обязать Evison исполнить соглашение о колл-опционе от 26 августа 2016 года. По условиям соглашения, подконтрольная Baring Vostok кипрская компания должна была продать истцу часть своей доли в уставном капитале банка за 750 миллионов рублей, однако впоследствии отказалась от исполнения договора.

"Суд обязал компанию Evison исполнить первое соглашение о колл-опционе, а именно продать ООО Международной компании "Финвижн холдинг" акции ПАО "Восточный экспресс банк", — сказала судья.

Она уточнила, что при неисполнении решения суда в течение 5 календарных дней со дня его вступления в законную силу акции будут списаны с лицевого счета компании Evison и зачислены на лицевой счет "Финвижн" "после предъявления последней доказательств перевода 750 миллионов рублей на счет компании Evison".

В свою очередь адвокат Evison Олег Койда сообщил, что компания обжалует решение суда. "Будем обжаловать, наши права на защиту были нарушены, изучить 6 тысяч страниц доказательной базы объективно так быстро невозможно. Позитивный момент один есть — истца обязали прежде всего заплатить деньги за опцион —750 миллионов рублей", — заявил он.

"Мы разочарованы необоснованным решением суда и будем его оспаривать", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе фонда Baring Vostok.

"Несмотря на приобщение ответчиком более 6000 страниц материалов, которые проливают свет на нарушения акционерных соглашений и опционного договора, суд не дал должной оценки всему массиву доказательств. В такой короткий срок, очевидно, невозможно вынести законное и обоснованное решение по комплексной и сложной сделке, регулируемой иностранным правом. Мы убеждены, что в ходе апелляции все аргументы ответчика будут учтены судом", — отметили в фонде.