С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — ПРАЙМ. Разрабатываемый закон о квалифицированных и неквалифицированных инвесторах сократит текущую базу клиентов форекс-дилеров, так как предполагает, что их услугами смогут пользоваться только квалифицированные инвесторы, сообщил журналистам заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Мы считаем, что деятельность форекс-дилеров в связи с крайне высокорискованностью такого рода вложений для физических лиц, в первую очередь, неквалифицированных инвесторов, должна быть сосредоточена только на тех инвесторах, которые имеют определенную квалификацию и опыт работы на этом рынке", — сказал он в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

"Это означает, что при разработке закона о квалифицированных и неквалифицированных инвесторах предполагается, что форекс-деятельность будет осуществляться для квалифицированных инвесторов", — добавил он.

"Конечно, это сократит текущую базу тех лиц, которые могут этим видом деятельности пользоваться", — заключил Чистюхин.

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