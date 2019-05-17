С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — ПРАЙМ. Почти 98% всех кредитов банка "Югра" были направлены на финансирование бизнеса его владельца, заявила в ходе сессии на Петербургском международном юридическом форуме директор экспертно-аналитического департамента Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юлия Медведева.

"Одним из последних ярких примеров противодействия в возврате активов является банк "Югра", где 98% всех кредитов (около 240 миллиардов рублей) были направлены на финансирование бизнеса его владельца в сфере бизнес-недвижимости и нефтедобычи", — сказала Медведева.

По ее словам, АСВ столкнулось с редкой схемой, когда бизнес в основном приобретался за счет денег, полученных в несвязанных банках, и там закладывался в обеспечение долга. Потом эти кредиты гасились не за счет выручки бизнеса, а за счет средств, выведенных из "Югры", отметила Медведева.

"Таким образом долговая нагрузка с бизнеса перекладывалась на подконтрольный банк, то есть на его кредиторов – физических лиц", — сказала она, добавив, что сейчас банк, имея огромные долги компаний, связанных с собственником бизнеса, не имеет никаких прав на его собственность и подконтрольные проекты.

Страховой случай с "Югрой", у которой регулятор с 28 июля 2017 года отозвал лицензию, стал крупнейшим за период "расчистки" банковской системы РФ. АСВ оценивало выплаты вкладчикам "Югры" в 169,2 миллиарда рублей. Основным владельцем "Югры" был бизнесмен Алексей Хотин, который контролировал 52,5% её капитала. Сейчас в отношении Хотина и других лиц возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Басманный суд Москвы в апреле отправил Хотина под домашний арест по делу о хищении у "Югры" 7,5 миллиарда рублей.

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