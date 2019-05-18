МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Несколько крупнейших банков мира инвестировали около $50 млн в создание новой криптовалюты и системы платежей на основе технологии блокчейн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Рейтер.

Как отмечает агентство, проект, получивший название Utility Settlement Coin (монета для расчетов), был предложен швейцарским банком UBS Group AG и лондонским технологическим стартапом Clearmatics в 2015 году.

По словам одного из источников, в новую организацию Fnality, которая будет управлять проектом, вложились около десятка крупных мировых банков. При этом Reuters отмечает, что процесс еще не завершен и в него могут быть внесены изменения.

Новая система, по данным агентства, может заработать уже в следующем году. При этом Reuters не назвал банки, которые участвуют в инвестировании. На ранних стадиях проекта упоминались UBS, Bank of New York Mellon, Credit Suisse, Barclays, Banco Santander, HSBC и Deutsche Bank.