КИЕВ, 19 мая — ПРАЙМ. Окружной административный суд Киева мотивировал принятие решения об отмене национализации Приватбанка тем, что Национальный банк Украины не подтвердил нехватку капитала в банке другой экспертизой, а на экс-акционеров оказывалось политическое давление, сообщает в воскресенье издание Liga.net со ссылкой на имеющееся в распоряжении решение суда.

Ранее суд в Киеве признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску бизнесмена Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. В минфине заявили, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам.

"До сих пор мотивы суда были засекречены: все судебные процессы по делу о национализации ПриватБанка проходят в закрытом режиме. Не публикуются, как сами решения, так и аргументация сторон", — говорится в сообщении издания.

Издание, со ссылкой на мотивировочную часть решения суда сообщает, что "вывод Нацбанка о нехватке капитала в Привате не был подтвержден другой экспертизой, а сам регулятор неоправданно торопил национализацию".

"Также суд согласился с двумя важными позициями адвокатов Коломойского — во-первых, на экс-акционеров Привата оказывалось политическое давление, из-за которого они были вынуждены написать письмо кабмину, где просили государство забрать банка, во-вторых, сама национализация по своей сути была конфискацией акций у частного лица", — говорится в сообщении.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. министерство финансов стало владельцем 100% акций Приватбанка.

Украинские власти национализировали банк из-за якобы выведения бывшим руководством банка значительных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Американское детективное агентство Kroll подтвердило использование украинского Приватбанка его бывшими владельцами в мошеннических схемах, принесших банку убыток в как минимум 5,5 миллиарда долларов.