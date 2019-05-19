КИЕВ, 19 мая — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины обжаловал решение Окружного административного суда города Киева о признании незаконной национализации Приватбанка, сообщается в перечне апелляционных жалоб Окружного админсуда.

Ранее суд в Киеве признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. В минфине заявили, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам.

Сообщается, что апелляционная жалоба была подана 16 мая через Окружной административный суд. Заявителем апелляционной инстанции является кабинет министров.

В то же время, агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу Шестого апелляционного админсуда сообщает, что указанная апелляционная жалоба еще не передана в этот суд и на данный момент находится в канцелярии Окружного админсуда.

В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций Приватбанка.

Украинские власти национализировали банк из-за якобы выведения бывшим руководством банка значительных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям. Американское детективное агентство Kroll подтвердило использование украинского Приватбанка его бывшими владельцами в мошеннических схемах, принесших банку убыток в как минимум 5,5 миллиарда долларов.