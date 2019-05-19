ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая — ПРАЙМ. Ставки по ипотеке в России могут снизиться до 8% уже в 2020 году, а при условии, что инфляция будет на уровне до 4%, то ставки будут находиться в диапазоне 7-8%, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1".

"Это может быть и следующий год, может быть, к концу года. Потому что пик инфляции, как мне кажется, уже прошел, и не только мне кажется, Центральный банк об этом заявил", — ответил он на вопрос, когда ставка по ипотеке может достигнуть 8%.

При этом он отметил, что Центральный банк в конце года может снизить ключевую ставку, а за ней будут снижаться и ставки по кредитам. "В следующем году — ну, если не в следующем году, то в 2021 году, мне кажется, что вполне реально увидеть ставки и 8%, а может быть, даже и ниже", — сказал Греф, добавив, что если инфляция будет до 4%, то ставка по ипотечным кредитам может находиться в диапазоне 7-8%.

Глава Сбербанка отметил, что по мере того, как ключевая ставка будет падать, автоматически будут снижаться и ставки по кредитам.

Как заявлял в середине мая первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, Банк России планирует добиться средней ставки по ипотеке в стране в 8% в течение трёх лет при отсутствии непредвиденных внешних шоков.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, в частности, поручил правительству и ЦБ постепенно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем и до 8% и ниже, установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, ввести ипотечные каникулы для граждан, которые временно лишились дохода и не могут продолжить выплаты, не навредив при этом финансовым организациям, а также компенсировать из бюджета семьям, где родился третий и последующий ребенок, 450 тысяч рублей по ипотечному кредиту. Правительство РФ в начале апреля расширило действие льготной ставки по ипотеке в 6% для семей с двумя и более детьми на весь период ипотечного кредита.