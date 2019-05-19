ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая — ПРАЙМ. Реализация предложения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ об обнулении комиссий в банкоматах за снятие наличных приведет к тому, что банки начнут сокращать сеть банкоматов с целью оптимизации своих издержек, считает глава Сбербанка Герман Греф.

ФАС неоднократно предлагала упразднить комиссии за снятие наличных в любых банкоматах. Однако Банк России считает, что эта идея требует доработки с участием профессионалов рынка.

"Мы много лет инвестировали в нее (банкоматную сеть — ред.). У нас на сегодняшний день около 80 тысяч банкоматов в банке, их нужно обслуживать, их нужно менять. Мы постоянно работаем над совершенствованием программного обеспечения. Если не будет комиссий, то как содержать эту сеть? Никто не будет содержать себе в убыток, это будет означать, что банки начнут оптимизировать свои издержки, будут сокращать сеть", — сказал Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

Он также добавил, что Сбербанк устанавливает комиссии за снятие наличных только на некоторые операции. "Мы устанавливаем повышенную комиссию за определенный объем операций, которая относится к категории, так называемой, отмывке денежных средств. Там банк специально вводит очень высокие комиссии, чтобы это было невыгодно", — указал глава Сбербанка.