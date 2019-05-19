ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 мая — ПРАЙМ. Консолидация и оздоровление российской банковской системы продолжится, однако это не является самоцелью Центрального банка, заявил глава Сбербанка Герман Греф в передаче "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1".

"Наверное, да. Я не думаю, что ЦБ ставит своей целью консолидировать рынок или огосударствить. Центральный банк задал очень высокую планку требований к рынку в целом, и участники рынка к этому не были готовы", — ответил он на вопрос, продолжится ли консолидация банковского рынка.

"Многие банкиры считали, что деньги, которые принесли вкладчики в банк, можно тратить по своему усмотрению. И вот Центральный банк, мне кажется, создал иную мораль. Сказал, что никаким образом, никогда невозможно, чтобы пострадали вкладчики. И для банков это обернулось достаточно жесткими регулированиями, требованиями дополнительными, но я считаю, что это очень правильно, мы будем иметь значительно более здоровую финансовую систему. В нашей отрасли не должно быть "моральных инвалидов", — считает Греф.

При этом глава Сбербанка отметил, что излишнее регулирование банков чревато негативными последствиями. "Любое вмешательство подобного рода и в банковскую деятельность, и в любую другую, оно всегда чревато последствиями, макроэкономическими последствиями. Первое — это делает отрасль непривлекательной. Хороший пример — наши соседи Европа. Фактически уничтожен банковский сектор таким завышенным регулированием", — заключил Греф.