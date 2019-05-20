МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. В России появился новый способ кражи денег со счетов россиян в Сбербанке, пишет газета "Коммерсант".

Мошенники разработали алгоритм, который позволяет им снять деньги через терминалы крупнейшего в России банка.

Преступник подходит к терминалу, не вставляя пластиковую карту выбирает какую-то операцию, но не завершает ее.Следующий в очереди клиент видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Если ничего не подозревающий владелец карты следует этим указаниям, то предыдущая операция завершается автоматически: у человека списываются деньги со счета.

Отмечается, что эта схема работает в пользу мошенников только в том случае, если потенциальная жертва успевает ввести пин-код в промежуток времени, не более полутора минут. в противном случае замысел злоумышленников не увенчается успехом.

Как пояснил "Ъ" источник в правоохранительных органах, эта схема появилась еще год назад, но в течение последних двух недель число обращений в полицию по этому поводу резко участились.

При этом Сбербанк рассказал в свою очередь, что все терминалы банка защищены, но клиентов призвали быть внимательнее при использовании системы самообслуживания.