МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 15 мая вывели из фондов, инвестирующих в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ), 288 миллионов долларов против 74 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). "Россия показала худший результат по динамике фондов в процентах от стоимости активов под управлением: по данным EPFR Global, из российских активов было выведено 288 миллионов долларов", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Фонды, специализирующиеся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), получили отток в 110 миллионов долларов. Со стороны фондов GEM (глобальных фондов развивающихся рынков) зафиксирован отток в 135 миллионов долларов, а из фондов с другими мандатами — 43 миллиона долларов. Пассивные фонды, инвестирующие в РФ, зафиксировали отток в 173 миллионов долларов, активные — 115 миллионов.

Развивающиеся рынки в целом зафиксировали отток почти в 1,7 миллиарда долларов против 1,3 миллиарда неделей ранее. Фонды GEM потеряли 2,8 миллиарда долларов, тогда как фонды, инвестирующие в Азию (без учета Японии), зафиксировали чистый отток почти в 1,2 миллиарда долларов. Китай продемонстрировал лучшую динамику в сегменте стран группы БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция): в его активы было вложено почти 1,3 миллиарда долларов. Из ЮАР отток составил 248 миллионов долларов, а из Индии — 484 миллиона долларов.

Эксперты отмечают, что за отчетную неделю было также выведено по 2,6 миллиарда долларов из облигаций развивающихся рынков и "мусорных" облигаций США, а "ужесточение риторики в торговой войне США и Китая явно способствовало уходу инвесторов из рискованных активов в текущем месяце".

"На этом фоне может показаться противоречивым приток капитала в китайские фонды, однако следует отметить, что активные фонды вывели из Китая почти 1 миллиард долларов, а пассивные — вложили 2,2 миллиарда. По-видимому, это означает, что чистый приток инвестиций в Китай отчасти был обусловлен увеличением веса китайских активов в индексах MSCI, а также стремлением отдельных инвесторов воспользоваться недавним отставанием Китая по динамике котировок", — поясняют аналитики.