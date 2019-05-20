МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Михаил Хабаров займет пост главного исполнительного директора Банка непрофильных активов (БНА), сообщает пресс-служба банка.

"В качестве главного исполнительного директора банка Хабаров будет курировать весь комплекс вопросов, связанных с работой блока управления непрофильными активами, а также с работой дочерних предприятий в периметре БНА. Кроме того, он будет участвовать в стратегическом и оперативном управлении организацией", — говорится в сообщении.

Хабаров родился 12 марта 1971 года в городе Златоусте Челябинской области. В 1993 году окончил Московский институт стали и сплавов по специальности "автоматизация технологических процессов и производств". В 2001 году получил степень МВА в Pepperdine University в Калифорнии. Как уточняет пресс-служба банка, Хабаров руководил крупнейшими в России проектами по управлению активами. Он занимал должность президента "Инвестиционной компании А1", возглавлял УК "Альфа-Капитал" и "Альянс РОСНО Управление активами".

В июле на базе банка "Траст" было завершено создание Банка непрофильных активов, ключевым этапом его формирования стало присоединение к "Трасту" "Рост банка". Банк консолидирует "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи.