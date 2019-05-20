МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ возбудила дело в отношении банка "Открытие" за рассылки СМС-сообщений с некорректной рекламой, сообщается на сайте службы.

"Банк распространял СМС с предложением взять 2 миллиона рублей в кредит под 13% на специальных условиях в любом офисе банка "Открытие". При этом в рекламе отсутствует часть существенной информации об услуге и условиях ее приобретения. Также в рекламе финансовых услуг должно содержаться наименование банка, осуществляющего предоставление услуги", — говорится в сообщении.

Ведомство поясняет, что если в рекламе кредита содержится хотя бы одно условие, влияющее на его стоимость (в данном случае процентная ставка), то в рекламе должны содержаться также все остальные условия предоставления кредита.

Рассмотрение дела назначено на 12 июня. В случае если нарушение будет доказано, банку "Открытие" грозит штраф до 800 тысяч рублей.