МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ, Анна Подлинова. На рынке госдолга набирает обороты ралли: доходности длинных облигаций федерального займа (ОФЗ) прибавляют в цене, демонстрируя самое продолжительное восхождение с начала года. Индекс гособлигаций RGBI активно растет четвертую сессию подряд, вновь переписав девятимесячную вершину. Это происходит на фоне перевыполнения Минфином плана по ОФЗ на второй квартал, и министерство намерено продолжать размещение бумаг.

Существующий высокий спрос со стороны инвесторов объясняется ожиданием снижения ключевой ставки ЦБ, высокими ценами на нефть и позитивным настроем нерезидентов в отношении РФ, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики. Позиция Минфина по перевыполнению плана понятна: ведомство стремится разместить побольше долга, пока есть высокий спрос и благоприятный внешний фон. Не стоит также забывать, что годовой план перед министерством стоит достаточно амбициозный.

В текущем году эксперты ожидают снижение ставки ЦБ, что приведет к снижению доходности длинных ОФЗ. На этом фоне Минфин старается поймать самый удачный момент.

ПРИЧИНЫ СПРОСА

Существующий высокий спрос на ОФЗ сформировался по рядку причин, говорит руководитель дирекции анализа долговых инструментов "Уралсиба" Ольга Стерина. Во-первых, инвесторы ждут снижения ключевой ставки ЦБ уже на одном из ближайших заседаний. Во-вторых, цены на нефть держатся на высоком уровне.

"Сохраняется высокий спрос со стороны нерезидентов, складывается впечатление, что иностранные покупатели либо не ждут санкций вообще, либо не ждут их в жесткой форме", — отмечает она.

ОФЗ продолжают активно покупать как нерезиденты, так и локальные инвесторы под идею снижения ключевой ставки в текущем году, соглашается управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка Дмитрий Грицкевич. По его словам, с начала года нерезиденты практически в полном объеме восстановили свои вложения в ОФЗ, которые были выведены во второй половине 2018 года.

В период цикла снижения ставки в 2017-1018 годах длинные ОФЗ торговались с дисконтом по доходности к ключевой ставке. На текущий момент доходность 10-летних бумаг (8,02%) остается все еще выше текущего уровня ключевой ставки, отражая наличие геополитической премии. Вместе с тем, при снижении ставки инвесторы вполне могут рассчитывать на пропорциональное изменение доходностей госбумаг срочностью от 5 лет, отмечает он.

Толкать Минфин к перевыполнению плана по размещению ОФЗ могут также негативные ожидания в будущем в виде потенциального падения цен на нефть, "медвежье" ралли на финансовых рынках, а также ужесточение санкционной политики, полагает доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Андрей Белоусов.

Благоприятная рыночная конъюнктура стимулирует Минфин занимать на локальном рынке, поскольку никто не знает, что будет происходить на глобальных площадках на фоне сложных торговых взаимоотношений, говорит начальник отдела финансовых рынков ИК "Велес Капитал" Артур Навроцкий. По его словам, ничего катастрофического в действиях ведомства нет.

"Проще пересматривать бюджет в ноябре со значительным запасом займов с целью отказаться от аукционов до конца года, если потребуется", — считает он.

По его словам, Минфин без проблем будет выполнять свои обязательства, так как закредитованность страны находится на низком уровне, а профицит бюджета только подкрепляет сильные фундаментальные позиции России.

ЧТО ПРОИСХОДИТ НА РЫНКЕ

Несмотря на то, что Минфин выполнил план по займам на второй квартал текущего года, он продолжит занимать, пользуясь благоприятной рыночной конъюнктурой, так как годовой план остается внушительным и его надо исполнять, напоминает руководитель дирекции анализа долговых инструментов "Уралсиба" Ольга Стерина. С учетом недавно внесенных на рассмотрение поправок в бюджет валовый объем привлечения должен составить порядка 2,2 трлн рублей, сейчас привлечено примерно половина указанной суммы, отмечает она.

Программа чистых заимствований на текущий год остается крайне амбициозной – 1,58 трлн рублей, из которой остается привлечь (за вычетом погашений) более 800 млрд рублей, соглашается Грицкевич. В связи с этим Минфин продолжит активно размещать ОФЗ, пользуясь благоприятной рыночной конъюнктурой.

"Наш базовый сценарий предполагает одно снижение ставки в текущем году и еще одно в начале следующего, что предполагает снижение 10-летки ОФЗ к уровню 7,5-7,6% годовых", — прогнозирует он.

Снижение ставки ЦБ позволит опуститься доходности 10-летнего бенчмарка к уровню 7,8%-7,9% годовых. Аналитик не исключает, что рынок начнет закладывать в котировки госбумаг еще одно снижение ставки в конце 2019-начале 2020 года. Однако в четвертом квартале ожидается ухудшение рыночной конъюнктуры на рынке нефти, в результате чего доходности 10-летних ОФЗ по итогам года, скорее всего, останутся в обозначенном диапазоне.

При стабильной ситуации на рынках Минфин продолжит успешное выполнение плана по размещению ОФЗ в 2019 году, заключает Белоусов.