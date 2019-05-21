МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Доля просроченной задолженности по кредитам на покупку потребительских товаров свыше 30 дней к объему действующих потребкредитов по итогам первого квартала текущего года составила 20,2%, что на 1,7 процентного пункта ниже, чем годом ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом по сравнению с четвертым кварталом прошлого года доля "просрочки" снизилась на 0,3 процентного пункта.

В первом квартале 2019 года самые низкие значения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам среди 30 регионов-лидеров по объемам по объемам данного вида розничного кредитования были зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе (11,5%), Москве (15%), Московской области (16,9%), республике Татарстан (17,1%), Ленинградской области (18,5%) и Санкт-Петербурге (18,9%).

В свою очередь наибольшие доли просрочки свыше 30 дней к общему объему кредитов по потребительским кредитам продемонстрировали Иркутская (27,7%) и Кемеровская (25,2%) области, Красноярский край (24,9%), Омская область (24,7%) области, а также республика Саха (Якутия) (23,9%).

За отчетный период самая существенная динамика сокращения доли просроченной задолженности по потребительским кредитам по сравнению с первым кварталом 2018 года была отмечена также в Ставропольском крае (-4,1 процентного пункта), В Омской области (-3,5 процентного пункта), Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) (-3,1 процентного пункта), в Санкт-Петербурге (-2,7 процентного пункта) и Ханты-Мансийском АО (-2,6 процентного пункта). Единственным регионом, где данный показатель увеличился, стала республика Саха (Якутия) (+3 процентного пункта).