МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Временная администрация Национальной страховой компании Татарстан" (НАСКО), лишившейся лицензий Банка России, обратилась к правоохранителям после того, как не смогла получить доступа к необходимым документам и данным, сообщает пресс-служба ЦБ.

"В рамках осуществления своих полномочий временной администрации не обеспечен доступ к необходимой для исполнения ее функций документации, архиву и электронным базам данных АО "НАСКО", а также доступ к программно-аппаратным средствам, обеспечивающим фиксацию, обработку и хранение документов. По данному обстоятельству временной администрацией направлены соответствующие заявления в правоохранительные органы", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что администрации не удалось найти и изъять все бланки ОСАГО, из-за чего они признаются утраченными.

В четверг заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин сообщил, что Центробанк готовит обращение в правоохранительные органы по поводу деятельности лишенных лицензий страховщиков "Респект" и НАСКО.

Банк России сообщил об отзыве лицензий этих двух страховщиков в среду. Обе компании лишись лицензий на добровольное личное и имущественное страхование, а также перестрахование. НАСКО также лишилась лицензий на ОСАГО, обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта, обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика.

Российский союз автостраховщиков сообщал, что размер компенсаций, которые могут быть выплачены по обязательствам НАСКО по ОСАГО, оценивается примерно в 7 миллиардов рублей. По данным отраслевого объединения, на 15 мая у компании действовало более 1 миллиона договоров обязательной "автогражданки".