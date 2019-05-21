МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в настоящее время во многом ориентирован на краткосрочные выгоды и большую маржинальность, это основной риск развития отрасли, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"У нас розничный инвестор пришел на рынок, важно его не разочаровать. Основной риск я вижу в том, что все-таки отрасль во-многом сейчас ориентирована на краткосрочные выгоды и на достаточно большую маржинальность", — сказала Набиуллина, выступая на конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок 2019".

"И в погоне за краткосрочной прибылью, а мы видели, к сожалению, и массовое распространение мисселинга (недобросовестная практика продаж финансовых продуктов или услуг с недостаточным информированием о рисках — ред.) на ряде сегментов рынка, прежде всего речь идет об инвестиционном страховании жизни. (Это — ред.) может оттолкнуть розничных инвесторов и, конечно, важно, чтобы этого не произошло, поэтому вопросы защиты инвестора от такого рода рисков, рисков, связанных с развитием сектора, будет в приоритете нашего внимания", — добавила глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что серьезное развитие рынка часто сопряжено с некоторыми рисками. "И мы эти риски видим", — заверила она.

Она пояснила, что развитие технологий не уберет с рынка финансовых посредников, но они должны будут измениться.

"Мы видим, что технологии меняют мир, и очень быстро проникают в нашу финансовую сферу. Мы, кстати, здесь не отстаем от многих стран, где-то даже впереди. Это была целенаправленная политика регулятора — создать условия для развития финансовых технологий, и начать активно регулировать там, где эти технологии приобретают массовый характер и возможные массовые риски для потребителей. Мы считаем, что регулирование должно давать возможность развитию новых технологий", — сказала Набиуллина, выступая на конференции "Российский фондовый рынок 2019".

"Конечно, всех беспокоит судьба и финансового посредничества при развитии новых технологий, останутся ли посредники, брокеры. На наш взгляд, останутся, но должны будут измениться. Значительная часть в цепочке предоставления услуг, операций, будет роботизирована, мы это понимаем, будет передана машинам", — добавила она. По мнению главы ЦБ, это поменяет бизнес-модель, на чем будут зарабатывать российские финансовые посредники.

"Безусловно, издержки на одного клиента будут падать, и мы видим, что бизнес-модель сейчас во многом такая — не очень большое количество клиентов с большой маржой. Технологии сделают выгодной модель, когда большое количество клиентов, может быть, с меньшим чеком, потому что издержки на работу с каждым клиентом будут сокращаться, и будут больше предлагаться персонифицированных продуктов", — сказала она.

Набиуллина связывает развитие технологий с тем, что будет больше поле для конкуренции, и небольшие игроки смогут с помощью финансовых технологий конкурировать с теми, кто крупный и уже устоялся на рынке.

"Но мы понимаем, что финансовые технологии могут привести к усилению монополистической роли крупных игроков. Наша задача — выстраивать инфраструктуру, которая будет доступна для всех участников рынка и на которой участники рынка смогут предлагать свои продукты и сервисы с применением своих новаций", — отметила она.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СЧЕТА

Набиуллина добавила, что регулятор не считает необходимым отказываться от инструмента индивидуального инвестиционного счёта (ИИС) первого типа, который подразумевает получение налогового вычета в размере 13% от внесенной суммы. По ее словам, следует найти баланс с ИИС второго типа, который предусматривает освобождение от налогообложения всей суммы дохода на ИИС.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев ранее во вторник сообщил о том, что Минфин считает необходимым постепенно отказаться от ИИС первого типа. Он отметил, что такая дискуссия уже началась и продолжится в течение года.

"Никто не говорит, что нам надо отказываться — во всяком случае позиция Центрального банка такая — от ИИС первого уровня. Надо, чтобы они остались привлекательными для инвесторов, была маржа. Но мы хотели бы, чтобы ИИС второго типа были более интересными, это, действительно, более долгосрочная бизнес-модель. Вместе с отраслью можно это будет обсуждать", — сказала Набиуллина, выступая на конференции "Российский фондовый рынок".

Она добавила, что регулятор видит, что для отрасли сейчас интереснее ИИС первого типа, поскольку они обеспечивают большую маржинальность. "Но мы видим, что должны развиваться и ИИС второго типа, где инвестор появляется более долгосрочный. Поэтому нам надо найти баланс", — считает глава ЦБ.

ИИС заработал в России с 2015 года как инструмент привлечения частных лиц на финансовый рынок: такой счет можно открыть у брокера или управляющей компании и получать вычет по НДФЛ, зачисляя на ИИС сумму до 1 миллиона рублей в год. Эти средства можно инвестировать в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, а также биржевые фонды.

При этом, помимо получаемого в результате инвестиций дохода, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета).

Глава ЦБ затронула вопрос законотворчества. Банк России считает, что закон о категоризации инвесторов необходимо принять в ближайшее время, — это поможет обеспечить доверие на рынке, заявила Набиуллина.

"Мы считаем, что в ближайшее время все-таки нам нужно принять на законодательном уровне категоризацию инвесторов. Это необходимый элемент для обеспечения доверия на рынке и противодействия разочарованию", — сказала она, выступая на конференции "Российский фондовый рынок".

На рассмотрении Госдумы сейчас находится законопроект, по которому все инвесторы-физлица на финансовом рынке будут разделены на четыре категории, и в зависимости от этих категорий будут допущены к тем или иным операциям на рынке. Обычные граждане по умолчанию будут отнесены к самой "защищаемой" от риска категории неквалифицированных инвесторов, а чтобы получить больше свободы действий, они должны будут иметь на счету не менее 400 тысяч рублей либо сдать квалификационный экзамен или тестирование.

Требования для отнесения к категории квалифицированных инвесторов более жесткие. Например, по размеру активов для простого квалифицированного инвестора это не менее 10 миллионов рублей, а для профессионального квалифицированного – не менее 50 миллионов.