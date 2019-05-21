МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Банк России расширил число операций, при проведении которых банки должны обеспечивать информационную безопасность, сообщает ЦБ РФ.

"Новое положение Банка России обязывает кредитные организации обеспечивать информационную безопасность таких банковских операций, как привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады, размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц и ряд других", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее кредитные организации должны были обеспечивать информационную безопасность только при проведении операций по переводу денежных средств.

Максимальные требования будут предъявляться к системно значимым кредитным организациям, банкам, выполняющим функции оператора услуг платежной инфраструктуры системно значимых платежных систем, а также к значимым на рынке платежных услуг кредитным организациям, уточняет регулятор. При этом ко всем остальным будут предъявляться стандартные требования.

В частности, в положении ЦБ обозначены требования по защите информации в отношении объектов информационной инфраструктуры, прикладного программного обеспечения, технологии обработки защищаемой информации.

"Документ разработан для защиты средств кредитных организаций и их клиентов от действий киберпреступников", — поясняет регулятор.