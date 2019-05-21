ВОРОНЕЖ, 21 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ обсудит с Банком России возможность снижения первоначального взноса по сельской ипотеке, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Во вторник один из участников форума сельских депутатов партии "Единая Россия" в Воронеже предложил снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке для жителей сельских территорий до 10% от общей стоимости жилья.

"Конечно, нужно посмотреть и на нормативы резервирования, о чем здесь коллеги говорили, и на те банковские требования обязательные по резервированию, которые существуют. Естественно, мы такого рода обсуждения с коллегами из Центрального банка проведём, имею в виду и ту идею, которую вы озвучили здесь, по первоначальном взносу, его снижению", — сказал Медведев.

Он отметил, что первоначальный взнос на уровне 20% — это не очень много, но для села это все равно может быть большая сумма. Кроме того, премьер-министр указал, что чем меньше первоначальный взнос по ипотеке, тем выше риски у кредита.

"Но здесь нужно поискать какой-то выход, имею в виду и государственные возможности в ряде случаев просто просубсидировать, в том числе, допустим, какие-то первоначальные траты, или посмотреть на некоторые другие формы этой программы", — добавил Медведев.

Председатель правительства также отметил, что власти смогли добиться успехов с точки зрения развития ипотеки в стране, однако выдача кредитов на жилье в сельской местности развивалась плохо. Причина заключается в больших рисках для банков, связанных с такого рода ипотекой.

"Но это не означает, что наши коллеги из банковской среды должны от этой программы уклоняться. Именно поэтому идея по сельскохозяйственной ипотеке, о решении жилищной проблемы на селе через ипотеку прозвучала на съезде. В настоящий момент мы как раз смотрим, как лучше все это сделать. Тут есть разные идеи, мы сегодня это обсуждали, и использование, допустим, стандартных построек, стандартных материалов, типовых проектов", — сообщил премьер-министр.