МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Банк России увеличил оценку совокупной разницы между величиной обязательств и активов уфимского Роскомснаббанка, у которого ранее отозвал лицензию, в 2,5 раза относительно апрельской оценки, до 18,7 миллиарда рублей, следует из сообщения регулятора во вторник.

"По оценке временной администрации, стоимость активов банка составляет 4,4 миллиарда рублей при величине обязательств перед кредиторами в размере 23,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении. Ранее, в апреле, регулятор сообщал, что совокупная разница между величиной обязательств и активов банка составила 7,38 миллиарда рублей.

Как отмечает ЦБ, в ходе обследования кредитной организации в действиях должностных лиц банка установлены признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Роскомснаббанка с 7 марта. Как сообщал регулятор, руководство банка осуществляло недобросовестные действия, связанные с участием банка в операциях его отдельных клиентов — юридических лиц, направленных на привлечение денежных средств населения с неочевидными перспективами их возврата по схеме, имеющей признаки "финансовой пирамиды".

Регулятор отмечал, что кредитная организация осуществляла прием денежных средств граждан под повышенную процентную ставку в пользу клиента-юрлица, которые в конечном счете направлялись на выдачу займов ряду компаний. Погашение обязательств перед физлицами по подобным взносам фактически производилось за счет вновь привлеченных средств населения.

По величине активов, согласно данным ЦБ, Роскомснаббанк на 1 января занимал 133-е место в банковской системе РФ.