МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ не исключает, что будет использовать во втором полугодии 2019 года аукционы ОФЗ с объявлением предельного объема при сохранении высоких темпов исполнения программы заимствований, и тем самым не допустит перерыва в аукционах, сообщил журналистам глава департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.

"Очевидно, что занимать такими темпами, если ситуация будет благоприятной, мы не можем. Это приведет к тому, что в какую-то часть года мы не сможем больше предлагать рынку наши бумаги, этого допустить нельзя. Поэтому не исключено, что мы предыдущий механизм не забыли навсегда, а будем его использовать, чередовать. В каких-то бумагах без ограничения", — сказал он.

"Но прежде всего то, что сейчас мы обязательно будем делать, это более жестко, что ли, подходить к фиксации результатов аукционов. То есть понятно, что при сохранении значительного спроса, и при понимании, что невыполненный объем программы ограничен, мы будем более жестко подходить к предоставлению премии, предлагать бумаги той длины, той дюрации, которую нам сложнее размещать в сложные периоды", — отметил он.

"Сейчас, что называется, период, когда мы можем "некие условия рынку диктовать" в хорошем смысле этого слова. Будем этим пользоваться", — добавил Вышковский.

По его словам, текущее перевыполнение программы внутренних заимствований связано с волатильностью рынка. "И те факторы, которые действуют на него, они могут сильно изменить ситуацию и ограничить возможности. Поэтому пользуемся благоприятной ситуацией", — добавил он.

Кроме этого, он сообщил, что Минфин при сохранении высоких темпов исполнения программы займов будет плавно сокращать предложение ОФЗ, чтобы не пропускать аукционы.

"Учитывая, что мы ускоренными темпами выполняем программу заимствований, очевидно, что мы не можем допустить того, чтобы, допустим, во втором полугодии, в четвертом квартале у нас не было возможности предлагать бумаги рынку", — сказал он.

"То есть если не произойдет никаких негативных каких-то событий, мы вынуждены будем несколько снижать — плавно, будем стараться это делать максимально плавно — объем предложения", — отметил он.

"В любом случае не можем оголить предложение и сказать о том, что теперь два месяца не будет аукционов. Это я условно говорю. Конечно же, это недопустимо", — добавил он.