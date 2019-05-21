МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Низкие темпы экономического роста создают уязвимости в экономике России, особенно в долгосрочной перспективе, однако созданных буферов будет достаточно для сохранения устойчивости в случае реализации внешних рисков, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

"Если говорить про внутреннюю ситуацию, то низкий экономический рост создает определенные уязвимости в экономике, особенно в долгосрочном плане. Но с точки зрения внешних шоков, я думаю, что тех буферов, о которых мы говорили, их достаточно для того, чтобы сохранить устойчивость несмотря на воздействие этих рисков", — сказала Юдаева, выступая на конференции "Российский финансовый рынок".

Первый зампред ЦБ РФ напомнила, что у регулятора есть широкий набор инструментов для поддержания финансовой стабильности, а также большие буферы в виде резервов и капитала в банковской системе. "В этой связи хотелось бы отметить нашу политику по девалютизации, потому что это тоже своего рода построение инструментов защиты против внешних рисков", — указала она.

Юдаева подчеркнула, что уровень внешнего долга РФ опустился ниже 30% ВВП, что повышает устойчивость экономики к внешним шокам.

Кроме того, в последнее время существенно улучшилась ситуация с валютной ликвидностью. "Мы перешли в ситуацию, когда достаточная, почти что избыточная, валютная ликвидность на финансовом рынке, достаточная подушка и достаточные буферы есть не только у Центрального банка, но и в целом у рынка", — отметила Юдаева.