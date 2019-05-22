МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Центральный банк снова решил рассмотреть вопрос о запрете сувенирных купюр. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Причиной введения запрета на выпуск купюр "банка приколов" — участившиеся случаи с их использованием в мошеннических целях.

Представитель Банка России подтвердил, что ЦБ РФ ведет обсуждение возможности "законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России".

Издание отмечает, что в отчете регулятора за прошлый 2018 год упоминаются жалобы на спам рассылки, в которых пользователям сети предлагается купить "банкноты", которые частично воспроизводят настоящие деньги и которые могут пройти средства проверки подлинности в банкоматах российских банков. Банк России перенаправил эту информацию в полицию.