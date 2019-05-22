МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Банк России выявил манипулирование акциями страховой компании "АСКО-Страхование", говорится в пресс-релизе регулятора.

"Банк России установил факты манипулирования на организованных торгах рынком обыкновенных акций ПАО "АСКО-Страхование" в 2017-2018 годах, совершенного группой лиц из Челябинской области", — говорится в сообщении.

По данным ЦБ РФ, сделки с акциями заключались на торгах биржи по брокерским счетам ООО "ОК-Финанс", Глеба Иванова, Артема Крюкова, Арсения Бакаева, Михаила Деля, Михаила Добровольского, Сергея Григорьева, Елены Журавлевой, Ивана Файта, Игоря Звонарева, Светланы Ивановой и Александра Чернышова.

Операции, по данным ЦБ, координировал Артем Крюков, сотрудник ООО "ОК-Финанс", аффилированного с членом набсовета и инсайдером ПАО "АСКО-Страхование" Алексеем Овакимяном, в том числе с использованием программного обеспечения, позволяющего совершать одинаковые торговые операции по нескольким счетам. Подключение торговых счетов физлиц к программному обеспечению, предоставленному Крюкову, осуществлялось на основании доверенностей, оформленных у профессионального участника рынка ценных бумаг.

Сделками с участием данной группы было сформировано свыше 50% объема торгов акциями за период с 11 июля 2017 по 27 апреля 2018 года, отмечает ЦБ. При этом сделки с акциями внутри группы неоднократно приводили к существенным отклонениям объема торгов и цены акций на торгах биржи. Кроме того, по данным регулятора, сделками Крюкова, Иванова, ООО "ОК-Финанс" цена акций поддерживалась на уровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок. Как отмечает регулятор, в результате другие участники рынка вводились в заблуждение относительно цены акций, а механизм справедливого ценообразования на торгах биржи искажался.

Банк России отмечает, что выявленные взаимосвязи лиц указывают на совершение операций группой в целях искусственного формирования и поддержания торговой активности на рынке акций. ЦБ РФ принял комплекс мер, направленных на пресечение нарушений законодательства лицами, причастными к манипулированию рынком акций.