МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала действия страховой компании "Респект", у которой 15 мая была отозвана лицензия, недобросовестной конкуренцией, сообщается на сайте службы.

"Компания переманивала чужих клиентов, рассылая аналитические письма с информацией о предстоящем банкротстве конкурента. Основанием для возбуждения дела стало невыполнение в установленный срок предупреждения ФАС России: в июне 2018 года обществу было выдано предупреждение в связи с выявленными признаками недобросовестной конкуренции в отношении ООО "Проминстрах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в период с мая по декабрь 2017 года ООО "СК "Респект" направляла на адреса своих клиентов, а также на адреса клиентов и агентов ООО "Региональная страховая компания" и ООО "Проминстрах" информационные сообщения, которые содержали оценку их деятельности, утверждение о предстоящем банкротстве и лишении ООО "Проминстрах" лицензии на осуществление страховой деятельности и рекомендации заключать договоры страхования гражданской ответственности застройщика с компанией "Респект".

Страховой компании было предписано устранить выявленные признаки нарушения и направить по тем же адресам письма с опровержением. Компания в установленный срок исполнила предупреждение не в полном объеме, отправив опровержение не всем получателям писем.

"Перевод таких аналитических сообщений в публичную плоскость, а также выводов по вопросам, относящимся к компетенции надзорного органа, в том числе путем направления агентам и клиентам конкурентов, с учетом особенностей финансовых рынков, не может рассматриваться нами в качестве практики, соответствующей требованиям добропорядочности, разумности и справедливости", — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова.

По итогам рассмотрения дела комиссия ведомства установила, что подобные действия ООО "Респект" были направлены на получение преимуществ при осуществлении страховой деятельности и признала компанию нарушившей закон о защите конкуренции. Однако принимая во внимание уход компании с рынка ФАС не будет выдавать предписание.