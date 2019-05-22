МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в России в мае достигла 61% против 39% наличных, растет количество бесконтактных платежей, сообщила на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Уже по маю мы видим, что 61% безнала и 39% нала. То есть динамика достаточно хорошая", — сказала Скоробогатова

При этом она подчеркнула, что наблюдается рост бесконтактных платежей: если клиент имеет возможность расплатиться бесконтактным способом, то он выбирает именно этот вариант, сказала Скоробогатова.

Также она добавила, что на конец прошлого года доля безналичных платежей в розничном товарообороте РФ впервые превысила наличные: доля безналичных платежей по итогам года составила 52%.