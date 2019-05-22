МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Банк России отнес 54 российских профессиональных участников рынка ценных бумаг к категории крупных из 520 участников финансового рынка, сообщила директор департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ РФ Лариса Селютина.

По ее словам, в связи со вступлением в силу изменений в положение 481-п по лицензированию ЦБ РФ провел тестовые значения категоризации поднадзорных организаций. Каждому из профучастников регулятор направил в личный кабинет информацию, к какой категории он отнесен.

"Здесь, конечно, ничего секретного особого нет, но поскольку мы не планируем никаких списков публиковать, мы дали простой расчет, надеемся, что он совпадает с вашим расчетом", — сказала Селютина, выступая на конференции "Российский фондовый рынок 2019".

Из 520 участников финансового рынка 54 являются крупными, 101 — средние, 365 — малых компаний, сообщила представитель ЦБ. По ее словам, в сравнении с 2017 годом, — регулятор раньше проводил категоризацию по этим же показателям, — была изменена категория у 45 поднадзорных организаций, это порядка 9% за год. "Кто-то у нас ушел в малые компании, кто-то перешел в средние. У нас даже были случаи за год компании из малых перешли в крупные", — отметила она.

"Категоризация имеет для нас определенный ориентир того, что сейчас мы работаем над пропорциональным регулированием, мы уже учитываем, что можно для малых вводить, чем можно их жизнь упрощать", — добавила Селютина.

ЦБ РФ в феврале опубликовал указание, в котором определены показатели, позволяющие условно разделить профессиональных участников рынка ценных бумаг на малых, средних и крупных. Принятие данного нормативного акта — первый шаг в реализации одобренной Банком России концепции и "дорожной карты" по внедрению пропорционального регулирования и надзора за некредитными финансовыми организациями, отмечал ЦБ.