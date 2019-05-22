МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Банк России хочет ввести в стране ответственность за использование изделий, которые визуально имитируют настоящие банкноты. Как заявила первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова, в то же время регулятор не возражает против сувенирной продукции.

"Мы хотели бы исключить возможность появления на рынке денег, которые очень похожи по размеру и по образцу на настоящие. Мы сейчас работаем над этой темой с коллегами, чтобы предусмотреть ответственность за использование банкнотоподобных изделий", — сообщила Скоробогатова в среду.

При этом зампред отметила, что Банк России не против сувенирной продукции, которая может быть меньшего либо большего размера, чем настоящие банкноты. При этом деньги, которые копируют настоящие, являются риском для финансовой системы страны и для граждан, в том числе из-за мошенничеств.

"Будут какие-то законодательные нормативные условия, при которых выпуск таких банкнотоподобных экземпляров будет запрещен, либо за них будут установлена ответственность", — ответила Скоробогатова на вопрос о том, какие именно меры предполагается принять регулятором.